«МегаФон»: мощность DDoS-атак выросла на 46% за год

Число DDoS-атак в России сократилось, однако их мощность и скорость передачи пакетов продолжают увеличиваться. По данным «МегаФона», злоумышленники также всё чаще обращают внимание на малый и средний бизнес, который зачастую хуже защищён от киберугроз.

За девять месяцев 2026 года среднее количество атак уменьшилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В госсекторе и среди компаний, работающих с частными потребителями, число атак сократилось более чем вдвое. Среди компаний, оказывающих услуги другим организациям, показатель снизился на 47%.

При этом максимальная мощность атак по объёму трафика увеличилась на 46% год к году, а скорость отправки пакетов — на 67%. Пиковое значение достигло 94 043 тыс. пакетов в секунду против 72 210 тыс. в 2025 году. Медианная мощность выросла на 30%, скорость передачи пакетов — на 41%.

Самая продолжительная атака в 2026 году длилась семь суток. Для сравнения, в 2025-м рекорд составлял три дня, а в 2024-м — девять. Наиболее активным днём для атак вторую осень подряд остаётся суббота.

В «МегаФоне» связывают усиление атак с применением искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать поиск уязвимостей и адаптировать сценарии атак к работе защитных систем.

Согласно исследованию оператора среди более чем 400 российских компаний, DDoS-атаки составляют 42% наиболее распространённых киберугроз. Среди пострадавших организаций 42% сообщили об убытках до 1 млн рублей, остальные — о потерях, превышающих эту сумму.