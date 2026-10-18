Атомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию

Соль при температуре выше 500 °C разъедает металл — учёные ищут решение для АЭС будущего

Нидерландская Thorizon совместно с исследовательским институтом TNO начала испытания материалов для реакторов на расплавах солей. Учёные намерены найти металлические сплавы, способные выдерживать высокие температуры, воздействие радиации и коррозию в течение длительного времени. Результаты исследований помогут подтвердить безопасность конструкции реактора Thorizon и подготовить технологию к коммерческому применению.

Атомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию
Источник изображения: ИИ Gemini

Реакторы на расплавах солей рассматриваются как один из вариантов атомной энергетики нового поколения. Они работают при давлении, близком к атмосферному, и могут использовать пассивные системы безопасности, которые действуют даже при отключении электропитания. Кроме того, некоторые конструкции позволяют сократить количество радиоактивных отходов с длительным периодом хранения по сравнению с традиционными коммерческими реакторами.

Такие установки могут обеспечить стабильное электроснабжение центров обработки данных и энергоёмких промышленных предприятий. Интерес к ним растёт на фоне увеличения энергопотребления систем искусственного интеллекта и развития цифровой инфраструктуры. Однако широкому распространению технологии мешает одна из главных инженерных проблем: расплавленные соли постепенно разрушают металлические конструкции, а радиация дополнительно ослабляет материалы изнутри. Температура рабочей среды при этом может превышать 538 °C.

Thorizon предлагает решить эту проблему с помощью модульной конструкции. Вместо единого корпуса, рассчитанного на десятилетия эксплуатации, компания разрабатывает реактор с герметичными сменными картриджами, внутри которых находится расплавленная соль. Предполагается, что каждые пять-десять лет отработавшие модули можно будет извлекать и заменять новыми. Такой подход позволит учитывать постепенную деградацию материалов при проектировании и обслуживании установки.

В рамках совместной программы TNO проведёт испытания металлических сплавов под нагрузкой, оценит скорость коррозии и определит условия, при которых материалы начинают разрушаться. Исследователи намерены собрать данные о том, как долго конструкционные элементы смогут сохранять необходимые свойства в рабочей среде. Эти результаты должны стать научной основой для оценки срока службы картриджей и подтверждения безопасности конструкции перед регулирующими органами.

Полученные данные будут использоваться при подготовке экспериментального реактора PIONEER, который Thorizon планирует построить в нидерландском Петтене. В дальнейшем результаты исследований помогут разработать коммерческую установку Thorizon One. К проекту также привлекаются Делфтский технический университет, исследовательская организация NRG PALLAS, французская Комиссия по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) и Совместный исследовательский центр Европейской комиссии.

Если испытания подтвердят долговечность используемых сплавов и надёжность сменных картриджей, это поможет приблизить реакторы на расплавах солей к промышленному внедрению.

Наука и космосНаукаИсточники:Interesting Engeneering

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