GTA VI, которую уже можно скачать во всём мире, принесла разработчикам $1 млрд ещё до начала продаж. Новый трейлер ⁠ 4

Объём предварительных заказов Grand Theft Auto VI достиг 9,69 млн копий, а выручка от них приблизилась к $1 млрд. Согласно статистике Sensor Tower, предстоящая игра Rockstar уже превзошла предыдущего рекордсмена по предзаказам — Cyberpunk 2077, которая до выхода собрала более 8 млн предварительных покупок.

Основная часть спроса приходится на консоли Sony: владельцы PlayStation оформили свыше 7,2 млн заказов, или около 75% общего количества. На Xbox приходится оставшаяся четверть — более 2,4 млн копий.

Выход GTA VI неоднократно переносился, однако на данный момент Rockstar планирует выпустить игру 19 ноября 2026 года. Релиз заявлен для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Интерес к проекту настолько велик, что, по сведениям The Wall Street Journal, некоторые игроки уже заранее планируют отпуска и отгулы, чтобы посвятить время прохождению новинки.

Предыдущая номерная часть серии, Grand Theft Auto V, продемонстрировала впечатляющий коммерческий результат: в 2013 году она заработала $1 млрд всего за первые три дня после выхода. Совокупные продажи игр франшизы к настоящему моменту превысили 475 млн копий.

Предзагрузка Grand Theft Auto VI уже стартовала во всех регионах мира. Продажи стартуют 19 ноября.