Мобильный интернет в России ускорился после запуска 5G

Через месяц после запуска сетей 5G в России медианная скорость мобильного интернета выросла на 14–20%.

По данным TelecomDaily, основанным более чем на 1 млн измерений через «Мегабитус» и сервис проверки скорости на «Госуслугах», показатель отдачи данных (upload) увеличился на 19,7% — с 8,6 до 10,3 Мбит/с. Скорость загрузки данных (download) выросла на 13,7% — с 24,24 до 27,56 Мбит/с.

Улучшение зафиксировали в целом по стране, а не только среди пользователей сетей пятого поколения. По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в самих сетях 5G скорость достигает 240–260 Мбит/с. Коммерческий запуск сетей нового поколения состоялся 11 сентября 2026 года, а операторы продолжают расширять территорию покрытия.

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В Минцифры рассчитывают на дальнейшее повышение скорости мобильного интернета. По прогнозам экспертов, до конца 2026 года показатели могут вырасти еще примерно на 10%. При этом опубликованная статистика отражает динамику измерений после запуска 5G, но сама по себе не доказывает, что весь прирост обеспечен исключительно внедрением новых сетей.