SpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом

Миссия Bandwagon-5 объединит запуск аппарата для исследований в невесомости, спутников связи и навигации, а также капсулы Varda с экспериментом по разработке лекарства от рака

SpaceX готовится запустить свою возвращаемую капсулу Starfall — беспилотный аппарат, предназначенный для исследований в условиях микрогравитации и производства материалов в космосе. Starfall отправится на орбиту в составе миссии Bandwagon-5 вместе с 31 другим полезным грузом. Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на понедельник, 19 октября, в интервале, открывающемся в 13:30 по московскому времени. Прогноз погоды пока не слишком благоприятный: вероятность подходящих условий оценивается в 55%.

В июне SpaceX лишь показала рендер аппарата и не сообщила в трансляции, когда именно он отделится от ракеты. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), капсула имеет диаметр около 3,1 м, высоту 0,75 м и массу примерно 2100 кг. Она рассчитана на полезную нагрузку массой до 1000 кг. SpaceX позиционирует Starfall как орбитальную лабораторию, в которой исследователи и компании смогут испытывать технологии и разрабатывать продукты, используя условия невесомости. Состав полезной нагрузки капсулы в предстоящем полёте компания не раскрыла.

Источник изображения: SpaceX

На Falcon 9 также полетит аппарат W-Series 7 компании Varda Space Industries, предназначенный для экспериментов с возвращением материалов на Землю. Несмотря на обозначение W-7, это будет уже девятая запущенная возвращаемая капсула Varda: аппараты W-8 и W-9 отправились в космос ранее в октябре. На борту W-7 находится эксперимент с препаратом-кандидатом Protac, который изучают в контексте разработки противораковых средств. Учёные проверят, может ли кристаллизация в микрогравитации улучшить растворимость молекулы и тем самым повысить её перспективность для создания лекарств.

Остальные полезные нагрузки включают спутники разных типов. Компания Exolaunch организовала запуск 20 аппаратов из числа 31 дополнительного груза: среди них 4 спутника HawkEye 360 для радиочастотного мониторинга, четыре аппарата финской Iceye и шесть навигационных спутников Xona Space Systems. Кроме того, на орбиту отправится демонстрационный аппарат Starburst-1 компании Portal Space Systems массой 260 кг. Он предназначен для проверки манёвров на орбите и способен нести дополнительную нагрузку массой до 50 кг. Компания финансирует демонстрацию самостоятельно, чтобы подтвердить возможности аппарата перед началом коммерческих миссий, которые она планирует с 2027 года.

Первую ступень Falcon 9, B1085, используют в полёте в 19-й раз. Примерно через 9 минут после старта она должна приземлиться на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Успешная посадка станет 167-й для этой платформы и 672-й посадкой первой ступени Falcon. Помимо погоды на стартовой площадке, специалисты оценивают риск неблагоприятных условий в районе посадки ступени как умеренный или высокий.