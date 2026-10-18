SpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом

Миссия Bandwagon-5 объединит запуск аппарата для исследований в невесомости, спутников связи и навигации, а также капсулы Varda с экспериментом по разработке лекарства от рака

SpaceX готовится запустить свою возвращаемую капсулу Starfall — беспилотный аппарат, предназначенный для исследований в условиях микрогравитации и производства материалов в космосе. Starfall отправится на орбиту в составе миссии Bandwagon-5 вместе с 31 другим полезным грузом. Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на понедельник, 19 октября, в интервале, открывающемся в 13:30 по московскому времени. Прогноз погоды пока не слишком благоприятный: вероятность подходящих условий оценивается в 55%.

В июне SpaceX лишь показала рендер аппарата и не сообщила в трансляции, когда именно он отделится от ракеты. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), капсула имеет диаметр около 3,1 м, высоту 0,75 м и массу примерно 2100 кг. Она рассчитана на полезную нагрузку массой до 1000 кг. SpaceX позиционирует Starfall как орбитальную лабораторию, в которой исследователи и компании смогут испытывать технологии и разрабатывать продукты, используя условия невесомости. Состав полезной нагрузки капсулы в предстоящем полёте компания не раскрыла.

SpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом
Источник изображения: SpaceX

На Falcon 9 также полетит аппарат W-Series 7 компании Varda Space Industries, предназначенный для экспериментов с возвращением материалов на Землю. Несмотря на обозначение W-7, это будет уже девятая запущенная возвращаемая капсула Varda: аппараты W-8 и W-9 отправились в космос ранее в октябре. На борту W-7 находится эксперимент с препаратом-кандидатом Protac, который изучают в контексте разработки противораковых средств. Учёные проверят, может ли кристаллизация в микрогравитации улучшить растворимость молекулы и тем самым повысить её перспективность для создания лекарств.

Остальные полезные нагрузки включают спутники разных типов. Компания Exolaunch организовала запуск 20 аппаратов из числа 31 дополнительного груза: среди них 4 спутника HawkEye 360 для радиочастотного мониторинга, четыре аппарата финской Iceye и шесть навигационных спутников Xona Space Systems. Кроме того, на орбиту отправится демонстрационный аппарат Starburst-1 компании Portal Space Systems массой 260 кг. Он предназначен для проверки манёвров на орбите и способен нести дополнительную нагрузку массой до 50 кг. Компания финансирует демонстрацию самостоятельно, чтобы подтвердить возможности аппарата перед началом коммерческих миссий, которые она планирует с 2027 года.

Первую ступень Falcon 9, B1085, используют в полёте в 19-й раз. Примерно через 9 минут после старта она должна приземлиться на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Успешная посадка станет 167-й для этой платформы и 672-й посадкой первой ступени Falcon. Помимо погоды на стартовой площадке, специалисты оценивают риск неблагоприятных условий в районе посадки ступени как умеренный или высокий.

Наука и космосSpaceXSpaceXСпутникиКосмические запускиStarfallИсточники:spaceflightnow

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Tank 500 обновился и получил салон в духе Li AutoСледующая публикация: Стартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных
Главное
Все новости
4 минуты назадАтомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию
9 минут назадПечать солнечных панелей как газет: учёные упростили производство гибких перовскитных солнечных панелей
17 минут назадGeely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
19 минут назадРассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина
32 минуты назадСтартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных
40 минут назадTank 500 обновился и получил салон в духе Li Auto
51 минуту назад2Это новый Hyundai Elantra — машину сертифицировали в Китае
22:50Попытка согреть Марс алюминиевыми наночастицами обернулась охлаждением планеты в климатической модели
22:50Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L
22:41Нейросеть для поиска внеземных сигналов приняла земные помехи за сигналы инопланетян
22:34Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
22:32Microsoft пресекла работу трёх фишинговых сервисов, связанных с миллиардом мошеннических сообщений
22:24Пролёт сквозь магнитный изгиб: Solar Orbiter нашёл источник загадочных структур солнечного ветра
22:182В выбросах Энцелада нашли пять типов солевых частиц — они раскрывают устройство подлёдного океана
22:114Qualcomm, давай до свиданья. Samsung сделает Exynos 2700 основной платформой для Galaxy S27, и даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов получит SoC Exynos
22:05Астрономы предложили искать микрогало тёмной материи по смещениям изображений квазаров
Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google22:002Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google С 4-дюймовым экраном и QWERTY-клавиатурой
21:523ИИ-агенты OpenAI обошли защиту сайтов и вывели криптовалюту с чужого кошелька
98% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы21:4298% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы Графеновый материал ускорил химические реакции внутри цинк-воздушной батареи
21:34Линус Торвальдс отменил обязательную маркировку ИИ-кода в Linux
21:322Honor Win Turbo 2 получит экран 185 Гц, аккумулятор на 12 070 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4
21:292Тайвань рассматривает ужесточение ограничений на продажу чипов для искусственного интеллекта в Китай
21:16Lada Granta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Opel Astra: названы самые популярные подержанные авто в России
21:111OpenAI бесплатно предоставит биологам доступ к специализированной модели GPT-Rosalind
21:052Заменитель Land Cruiser начнут выпускать в России? Сборка Tank 500 может начаться в Калининградской области
20:454Рекорд за 40 лет: ACG заказала у Airbus сразу 75 самолётов Airbus A320neo
20:37На бывшем российском заводе Hyundai WIA вновь будут выпускать моторы
20:2512Россияне активно пересаживаются на электромобили: продажи выросли на 44% всего за месяц
20:143Новый Li Auto L8 прошёл сертификацию в России — сразу с сервисами «Яндекса»
20:114Большая и белая RTX 5060 Ti. AX Gaming представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti X3W PRO 16GB
20:0675K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K
19:555Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2