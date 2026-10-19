Экран 120 Гц, аккумулятор на 6000 мА·ч, камера 108 Мп. Инсайдер рассекретил новый смартфон HMD Vibe 2 Max

Инсайдер smashx_60 раскрыл характеристики смартфона HMD Vibe 2 Max. По его данным, устройство оснастят 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана может достигать 1500 кд/м².

Корпус предложат в трёх цветах: чёрном, красном и зелёном. Основная камера, согласно утечке, будет включать 108-мегапиксельный главный модуль и дополнительный датчик на 8 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 50 Мп, а запись видео будет поддерживаться в формате 4K при 30 кадрах в секунду.

За производительность якобы отвечает однокристальная система Unisoc T9100 с частотой до 2,7 ГГц. Заявлены 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также операционная система Android 16.

Автономность обеспечит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Среди остальных особенностей источник называет защиту корпуса по IP64, поддержку сетей 5G и Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке.

Цена и дата выхода HMD Vibe 2 Max пока не раскрыты.