SanDisk и Цукерберг решили вместе выпускать карты памяти и флешки

SanDisk и Meta* договорились о выпуске аксессуаров для хранения данных под брендом Made For Meta*. В линейку войдут карты памяти microSD Express и флеш-накопители с интерфейсом USB-C, предназначенные для гарнитур виртуальной реальности Meta* Quest и Meta* VR Glasses. Новинки должны обеспечить пользователям дополнительные возможности для хранения игр и другого контента.

Выход аксессуаров запланирован на весну 2027 года — одновременно с появлением гарнитуры Meta* VR Glasses. При этом SanDisk пока не раскрыла емкость будущих накопителей и их стоимость. Подробности о характеристиках и доступности устройств компания также не сообщила.

Согласно опубликованной информации, Meta* VR Glasses получит встроенное хранилище объемом 128 ГБ и слот для карт microSD. Если эти сведения подтвердятся, гарнитура станет первым VR-устройством Meta* с возможностью такого расширения памяти. Это позволит увеличить доступный объем хранения без необходимости выбирать версию с более вместительным встроенным накопителем.