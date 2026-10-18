Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L

Volkswagen T-Roc L заметно подрастёт в размерах и получит более агрессивный дизайн. Судя по изображениям из документов, поданных в Министерство промышленности и информатизации Китая, кроссовер станет длиннее и шире, а колёсная база увеличится на 50 мм — до 2730 мм. При этом гамма двигателей останется прежней: покупателям предложат бензиновые моторы объёмом 1,4 и 1,5 л.

Внешность нового T-Roc L заметно отличается от округлого дизайна нынешней модели. Спереди появилась световая полоса со встроенным по центру логотипом Volkswagen, а ниже расположена чёрная горизонтальная решётка. Версия R-Line получила более агрессивный облик за счёт полностью чёрного переднего бампера, затемнённых колёс и корпусов зеркал, двухцветной окраски кузова с чёрной крышей и эмблемы R на передних дверях.

Обычный вариант выглядит сдержаннее: у него серебристая защита бамперов, крыша в цвет кузова и многоспицевые серебристые колёса.

Длина нового кроссовера составит 4641 или 4648 мм в зависимости от исполнения, ширина — 1846 мм, а высота — 1619 или 1627 мм. Для сравнения, нынешний T-Roc имеет длину 4319–4336 мм, ширину 1819 мм и высоту 1592 мм. Колёсная база увеличится с 2680 до 2730 мм, что должно обеспечить больше пространства в салоне — особенно для пассажиров сзади. Для сравнения, габариты актуального европейского Tiguan (третьего поколения) — 4684 х 1853 х 1688 мм, колесная база — 2680 мм. То есть если нынешний T-Roc L по длине колесной базы был сравним с актуальным европейским Tiguan третьего поколения, то новый T-Roc L окажется даже больше.

Колея передних колёс нового кроссовера равна 1571 мм, задних — 1544 мм. У нынешней модели эти показатели составляют 1542 и 1543 мм соответственно. Угол въезда заявлен на уровне 18 градусов, съезда — 16 градусов.

Линейка силовых агрегатов не изменится. Версия 280 TSI получит бензиновый турбомотор 1,4 мощностью 150 л. с., а исполнение 300 TSI — двигатель 1,5 мощностью 160 л. с. Максимальная скорость обеих модификаций составит 200 км/ч.