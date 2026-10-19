Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом, корпус с переливающимся эффектом и экран 2K с частотой 185 Гц. Смартфон iQOO Neo12 показали вживую

Компания iQOO раскрыла оформление смартфона Neo12 в новой расцветке Battle. Главной особенностью стала технология динамического текстурирования корпуса: поверхность создает эффект переливающегося света, который меняется в зависимости от угла обзора. Для этого не требуется активная подсветка — визуальный эффект формируется за счет особенностей отделки.

Реальный внешний вид новинки показал инсайдер @experiencemore.

За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для охлаждения предусмотрена система Ice Dome со встроенным вентилятором. Экран получит пиковую яркость 2200 нит по всей площади, поддержку улучшения динамического диапазона XDR и режим с яркостью 1 нит. Смартфону также приписывают металлическую рамку, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и технологию управления Q-flex.

Отдельное внимание уделено сенсорному управлению: Neo12 получит тот же сверхчувствительный сенсорный чип, что и флагманский iQOO 16. Заявленная максимальная мгновенная частота дискретизации касаний достигает 5000 Гц, а при мультитач-управлении — 500 Гц. За автономность будет отвечать аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом пятого поколения и плотностью энергии 916 Вт·ч/л. Производитель также заявляет поддержку трассировки лучей и игровых инструментов улучшения графики.