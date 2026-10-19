Исторический момент: 8 ноября SpaceX попробует поймать Starship и Super Heavy

Компания рассчитывает впервые вернуть корабль и ускоритель к стартовой площадке в рамках одного полёта

SpaceX планирует 8 ноября выполнить испытательный запуск Starship Flight 15. Согласно опубликованной информации, компания намерена предпринять амбициозную попытку поймать с помощью башни Mechazilla обе части системы: ускоритель Super Heavy и сам космический корабль Starship.

Во время предыдущих испытаний SpaceX отрабатывала возвращение и захват Super Heavy, но Starship еще не ловили ни разу. Успешный захват Super Heavy и Starship позволит доставить обе ступени обратно к месту запуска.

Конечная цель программы — сделать Starship полностью многоразовой системой, которую можно быстро подготовить к следующему старту. Это должно сократить стоимость запусков и упростить эксплуатацию ракеты.