Nyx полетит на МКС на ракете Ariane 6

Европейское космическое агентство заключило контракт с франко-германской The Exploration Company (TEC) на запуск грузовой капсулы Nyx к Международной космической станции.

Аппарат отправится на орбиту с помощью ракеты Ariane 6 в рамках европейской программы по возвращению коммерческих грузов с орбиты. Контракт подписали 10 сентября на проходящей в Париже конференции по исследованию космоса.

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Проект развивается в рамках инициативы ALADDIN, одобренной в 2022 году. На первом этапе ЕКА отобрало два проекта и выделило каждому по €45 млн, а в марте 2026 года программа перешла к следующей фазе — демонстрации технологий непосредственно в космосе. В итоге агентство остановило выбор на TEC, которая, по данным ЕКА, смогла подтвердить ключевые этапы технической зрелости Nyx и привлечь частных инвесторов.

Общая стоимость соглашения составляет €760 млн. Из этой суммы €310 млн предназначено для демонстрационной миссии, а еще €450 млн могут направить на две последующие миссии по снабжению МКС или перспективной коммерческой станции. При этом 40% финансирования демонстрационного полета обеспечат частные инвесторы, а оставшиеся 60% — ЕКА.