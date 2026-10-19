Полезный инструмент, хотя может спалить видеокарту. Появилось ПО VBIOS Vix для правки BIOS видеокарт GeForce без полноценной перепрошивки ⁠ 5

Изменять характерисики BIOS видеокарт GeForce теперь можно без необходимости полноценной перепрошивки. Разработчик Panchovix выпустил набор инструментов, позволяющий обойти классические ограничения этого процесса.

Редактор VBIOS Vix позволяет менять лимиты мощности видеокарт, что нужно для лучшего разгона и повышения производительности. Впрочем, можно и снизить лимиты для снижения энергопотребления. Всё это можно сделать и в Windows посредством различного ПО, но оно имеет ограничения, прописанные как раз в BIOS видеокарты.

Обычно для изменения BIOS видеокарты требуется прошить ей новую прошивку. В этом же случае всё иначе. Пользователь сохраняет свой оригинальный BIOS, модифицирует его копию и загружает прямо через драйвер Nvidia без всяких лишних манипуляций.

Посредством VBIOS Vix, к примеру, можно повысить лимит мощности RTX 5090 с 600 до 800 Вт, а у RTX 5080 повысить показатель с 380 до 500 Вт.

Само собой, всё это нужно делать с пониманием процессов, иначе видеокарту можно попросту спалить. Что касается поддержки, речь о картах RTX 30/40/50.