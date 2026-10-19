Samsung вернется во времена Galaxy S21: линейку Galaxy S27 представят на несколько недель раньше, чем Galaxy S25 и Galaxy S26

Samsung может перенести запуск флагманской серии Galaxy S27 на начало января 2027 года. По данным инсайдера Lanzuk, компания планирует представить новые смартфоны на несколько недель раньше, чем модели серий Galaxy S25 (22 января 2025 года) и Galaxy S26 (25 февраля 2026 года). Если информация подтвердится, Samsung вернётся к более раннему графику анонсов, похожему на тот, которого придерживалась при выпуске Galaxy S21 (14 января 2021 года).

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

По слухам, в линейку войдут четыре модели: Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Утверждается, что Samsung уже определилась с основными компонентами устройств.

Согласно последним данным от известного инсайдера Schrodinger, вся линейка Galaxy S27 будет построена на однокристальной системе Exynos 2700 — это касается даже Galaxy S27 Ultra: в большинстве регионов эта модель будет использовать фирменную SoC Samsung.

Инсайдер Lanzuk (yeux1122) перед анонсом Galaxy S24 вопреки общим слухам точно указал, что титановую рамку получит исключительно Glaxy S24 Ultra, а базовые модели останутся на алюминии. За полгода до выхода Galaxy S25 именно он первым сообщил об увеличении экрана базовой модели с 6,2 до 6,36 дюйма, что полностью подтвердилось на презентации. В ситуации с Galaxy S26 он задолго до релиза раскрыл проблемы Samsung с выходом годных 3-нанометровых SoC Exynos, что заставило компанию перевести линейку на SoC Qualcomm Snapdragon во всех регионах.