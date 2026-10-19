Она уже поступила в продажу в Китае

Стиральная машина Xiaomi за $90⁠ потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды за одну стирку ⁠ 6

Компания Xiaomi незаметно выпустила доступную стиральную машину с верхней загрузкой, о которой мы уже писали, а теперь появились новые детали.

Машина соответствует степени защиты IPX4, работает при давлении воды от 0,05 до 0,8 МПа. Она потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды в стандартном цикле, коэффициент очистки составляет 0,90.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Это не одна из навороченных «умных» стиральных машин Xiaomi, нет управления через приложение или чего-то подобного. Это простое, незамысловатое устройство, которое хорошо справляется с основными задачами.

По данным Xiaomi, вместимость в 6 кг позволяет одновременно стирать до 26 футболок. Её размеры составляют примерно 496 х 507 х 814 мм.

Вам доступны 10 различных режимов стирки и 10 вариантов уровня воды. Также можно установить задержку от 2 до 24 часов, что удобно, если вы хотите запустить стиральную машину в часы с низкими ценами на электроэнергию или когда вас нет дома.

Машина оснащена двухслойным сетчатым фильтром, который довольно хорошо задерживает ворс, поэтому на одежде остается меньше загрязнений. Есть режим самоочистки барабана, который использует высокоскоростную воду для удаления накопившейся грязи, а также функция сушки барабана воздухом, которая помогает поддерживать внутреннюю часть сухой и уменьшает вероятность появления затхлого запаха.