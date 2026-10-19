Стиральная машина Xiaomi за $90⁠ потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды за одну стирку

Она уже поступила в продажу в Китае

Компания Xiaomi незаметно выпустила доступную стиральную машину с верхней загрузкой, о которой мы уже писали, а теперь появились новые детали.

Машина соответствует степени защиты IPX4, работает при давлении воды от 0,05 до 0,8 МПа. Она потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды в стандартном цикле, коэффициент очистки составляет 0,90.

Стиральная машина Xiaomi за $90⁠ потребляет 0,065 кВт·ч электроэнергии и 78 литров воды за одну стирку
Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Это не одна из навороченных «умных» стиральных машин Xiaomi, нет управления через приложение или чего-то подобного. Это простое, незамысловатое устройство, которое хорошо справляется с основными задачами.

По данным Xiaomi, вместимость в 6 кг позволяет одновременно стирать до 26 футболок. Её размеры составляют примерно 496 х 507 х 814 мм. 

Вам доступны 10 различных режимов стирки и 10 вариантов уровня воды. Также можно установить задержку от 2 до 24 часов, что удобно, если вы хотите запустить стиральную машину в часы с низкими ценами на электроэнергию или когда вас нет дома.

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Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Машина оснащена двухслойным сетчатым фильтром, который довольно хорошо задерживает ворс, поэтому на одежде остается меньше загрязнений. Есть режим самоочистки барабана, который использует высокоскоростную воду для удаления накопившейся грязи, а также функция сушки барабана воздухом, которая помогает поддерживать внутреннюю часть сухой и уменьшает вероятность появления затхлого запаха.

Комфортный домXiaomiИсточники:gizmochina

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