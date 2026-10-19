«Звук» перестроил главную: музыка теперь подстраивается под настроение

Новый главный экран уже доступен в мобильном приложении «Звук» для Android

Музыкальный сервис «Звук» обновил приложение, сделав главный экран персонализированным. Теперь пользователи могут сразу включить любимые композиции, запустить подборку по исполнителю или выбрать музыку под конкретное занятие и настроение.

В приложении появились 16 сценариев прослушивания, среди которых музыка для работы, спорта, йоги, поездок и вечеринок. Рекомендации учитывают привычки слушателя и время суток, при этом пользователь может самостоятельно настраивать подборки и выбирать направление поиска новой музыки.

По данным сервиса, после обновления потоки по артистам стали слушать в 2,3 раза чаще, а воспроизведение треков из собственной коллекции выросло на 20%.

В течение дня пользователи могут переключаться между сохранёнными композициями, персональным потоком «Мой поток», тематическими миксами и редакторскими плейлистами «Громче» и «Свежо», ориентированными в том числе на знакомство с новыми исполнителями.

Генеральный директор «Звука» Артём Лебедев отметил, что обновление призвано объединить точность алгоритмов с возможностью слушателя самостоятельно управлять музыкальными предпочтениями.