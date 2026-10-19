Anthropic передаст общественному фонду 5% своих акций — доля будет расти вместе с компанией

Ещё по 2% акций фонд сможет получать при каждом увеличении стоимости Anthropic на 50% относительно установленного базового уровня

Anthropic объявила о создании Anthropic Public Benefit Fund — отдельной структуры, которой передадут часть акций компании для финансирования общественно полезных проектов.

Изначально фонду выделят 5% акций, а с одобрения совета директоров его долю смогут увеличивать ещё на 2 процентных пункта при каждом росте стоимости компании на 50% относительно установленного базового уровня.

Фонд сможет направлять средства некоммерческим организациям, а также осуществлять прямые выплаты отдельным группам граждан или учёных. В Anthropic приводят в качестве одного из возможных направлений помощь работникам, чьи профессии могут пострадать из-за развития искусственного интеллекта. Ранее компания уже выделила $200 млн на исследования экономических последствий ИИ.

Источник изображения: Anthropic

Фонд создадут в форме полностью принадлежащей Anthropic компании с ограниченной ответственностью (LLC), что, по замыслу разработчиков, позволит гибко выбирать способы финансирования. Акции фонда не будут использоваться для лоббизма или политических пожертвований. С учётом прежних обязательств основателей и сотрудников Anthropic заявляет, что в совокупности около 20% акций компании будут направлены на общественно полезные цели, а эта доля может увеличиться по мере роста бизнеса.

В ближайшие месяцы Anthropic обещает раскрыть подробности структуры и управления фондом, в том числе условия увеличения его доли в зависимости от стоимости компании. Тогда же компания планирует опубликовать отчёт о выполнении своих общественных обязательств.