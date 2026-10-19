Apple готовит HomeView Max с 9-дюймовым экраном и поворотом на 360 градусов ⁠ 1

Apple разрабатывает более продвинутую версию центра управления умным домом HomeView. По данным Марка Гурмана, новинка получит 9-дюймовый экран и роботизированный механизм, позволяющий дисплею вращаться на 360 градусов. Выход устройства на рынок ожидается в 2027 или 2028 году.

Журналист предположил, что новинка может получить название HomeView Max, HomeView Ultra или HomeView 360. Пока это лишь возможные варианты, а официальное имя устройства не раскрывается.

Ранее Apple представила HomeView с 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina, который не имеет подобного поворотного механизма, и корпусом из алюминиевого сплава.