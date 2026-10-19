Huawei Enjoy 100 Pro Max оснастят плоским экраном с разрешением 1,5K+ и поддержкой спутниковых сообщений

Аккумулятор 8800 мА·ч, новая Kirin 8020 и спутниковая связь. Инсайдер раскрыл параметры Huawei Enjoy 100 Pro Max, Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 до анонса

Huawei готовит смартфон Enjoy 100 Pro Max с крупным аккумулятором и поддержкой спутниковой связи. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство получит 6,84-дюймовый плоский LTPS-дисплей с разрешением 1,5K+ и однокристальную систему Kirin 8020. Номинальная ёмкость батареи составит 8800 мА·ч.

Одной из особенностей модели станет поддержка спутниковых сообщений через китайскую навигационную систему BeiDou. Покупателям предложат четыре варианта оформления: чёрный, белый, золотистый и голубой. Другие характеристики Enjoy 100 Pro Max пока не раскрываются.

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В линейку также войдут Huawei Enjoy 100 Pro и Enjoy 100. По сведениям инсайдера, обе модели получат чипы серии Kirin K8000, операционную систему HarmonyOS 7 и аккумуляторы ёмкостью 6100 мА·ч.

Для Enjoy 100 Pro предусмотрены чёрный, белый, синий и фиолетовый цвета, а базовый Enjoy 100 будет доступен в чёрном, белом, голубом и оранжевом исполнении.