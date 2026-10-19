Флагманский камерофон Vivo X500 Ultra выйдет в марте-апреле 2027 года

Vivo готовит X500 Ultra — старшую модель линейки, которая сделает особый акцент на возможностях мобильной фотографии. Анонс намечен на март или апрель 2027 года — примерно через год после дебюта Vivo X300 Ultra.

Согласно утечке, смартфон оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с номером SM8975. Ожидается, что в смартфоне установят 6,85-дюймовый дисплей BOE LTPO с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Экран будет плоским, с симметричной рамкой. Также устройству приписывают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Ёмкость аккумулятора, по предварительной информации, может составить около 7000 мА·ч.

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Подробностей об основной камере пока нет. Ранее сообщалось, что Vivo испытывает для X500 Ultra перископический телеобъектив с датчиком разрешением 200 Мп. На этапе тестирования рассматривались сенсоры оптического формата 1/1,12, 1/1,3 и 1/1,4 дюйма, однако окончательный вариант пока не определён.