Флагманский камерофон Vivo X500 Ultra выйдет в марте-апреле 2027 года
Примерно через год после дебюта Vivo X300 Ultra
Vivo готовит X500 Ultra — старшую модель линейки, которая сделает особый акцент на возможностях мобильной фотографии. Анонс намечен на март или апрель 2027 года — примерно через год после дебюта Vivo X300 Ultra.
Согласно утечке, смартфон оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с номером SM8975. Ожидается, что в смартфоне установят 6,85-дюймовый дисплей BOE LTPO с разрешением 2K+ и частотой обновления 144 Гц. Экран будет плоским, с симметричной рамкой. Также устройству приписывают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Ёмкость аккумулятора, по предварительной информации, может составить около 7000 мА·ч.
Подробностей об основной камере пока нет. Ранее сообщалось, что Vivo испытывает для X500 Ultra перископический телеобъектив с датчиком разрешением 200 Мп. На этапе тестирования рассматривались сенсоры оптического формата 1/1,12, 1/1,3 и 1/1,4 дюйма, однако окончательный вариант пока не определён.