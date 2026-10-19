Россия впервые провела подобное сближение на орбите? Спутник «Космос-2612» приблизился к американскому ICEYE-X36 на несколько сотен метров

Этот маневр называют первым известным случаем столь тесного сближения двух действующих спутников на низкой околоземной орбите без согласия владельца одного из аппаратов

Российский военный спутник «Космос-2612» выполнил серию орбитальных манёвров и приблизился к американскому радиолокационному аппарату ICEYE-X36, принадлежащему компании ICEYE US. По данным западных специалистов по отслеживанию космических объектов, расстояние между спутниками сократилось с более чем 300 км до менее чем 5 км. Некоторые расчёты указывают, что они могли сблизиться всего на несколько сотен метров. Об этом сообщает Axios.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, 16 октября 2026 года «Космос-2612» выполнил манёвр, после которого начал удерживаться на близкой орбите относительно ICEYE-X36. Макдауэлл считает, что это может быть первым известным случаем настолько тесного сближения двух действующих спутников на низкой околоземной орбите без согласия владельца одного из аппаратов. Специалисты LeoLabs, занимающейся мониторингом космического пространства, также предположили, что манёвры российского спутника были преднамеренными. При этом их назначение пока остаётся неизвестным.

ICEYE-X36 запустили в марте 2024 года на ракете SpaceX Falcon 9. Аппарат работает на солнечно-синхронной орбите высотой около 545 км и оснащён радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR). Такая технология позволяет получать изображения земной поверхности независимо от времени суток и наличия облачности. Спутник входит в группировку ICEYE, которая с 2022 года предоставляет Украине данные дистанционного зондирования Земли.

По сведениям аналитиков, манёвры российских спутников вблизи аппаратов ICEYE начались ещё весной. В апреле на ракете «Союз-2.1б» запустили несколько спутников серии «Космос-2609» — «Космос-2614». В мае некоторые из них изменили орбиты, приблизившись к плоскости движения ICEYE-X36. Тогда, по имеющимся оценкам, «Космос-2609» прошёл примерно в 2,5 км от американского спутника. Позднее, с 30 сентября по 16 октября, «Космос-2612» провёл дополнительные коррекции. Нидерландский специалист Марко Лангбрук предположил, что к вечеру 17 октября расстояние между аппаратами могло сократиться до нескольких сотен метров или даже меньше.

Западные аналитики рассматривают несколько возможных объяснений происходящего: российский аппарат может наблюдать за американским спутником, собирать сведения о его характеристиках или демонстрировать возможности орбитального маневрирования. Еще одним аргументом в пользу намеренного характера сближения специалисты называют необходимость расходовать ограниченные запасы топлива на коррекции орбиты. При этом международное космическое право не устанавливает универсального минимального расстояния между действующими спутниками.

Россия пока официально не прокомментировала ситуацию. Специалисты продолжают следить за «Космосом-2612», а также за аппаратами «Космос-2611» и «Космос-2613». Согласно расчётам, их орбитальные плоскости сближаются с орбитой другого спутника группировки ICEYE — ICEYE-X37. Возможные пересечения ожидаются в начале и середине ноября.