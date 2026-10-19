При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-5

Falcon 9 должна вывести на орбиту 32 полезные нагрузки не ранее 20 октября

SpaceX отменила сегодняшний запуск ракеты Falcon 9 с коммерческой миссией Bandwagon-5 из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут помешать посадке первой ступени. Старт с площадки SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде теперь планируется не ранее вторника, 20 октября.

Если запуск снова перенесут, резервная возможность предусмотрена на среду, 21 октября, в то же время. Прямая трансляция начнётся примерно за 15 минут до старта и будет доступна на ресурсах SpaceX.

При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-5
Источник изображения: SpaceX

В рамках миссии на орбиту планируется доставить 32 полезные нагрузки, включая кубсаты, микроспутники и аппараты для возвращения в атмосферу. Для первой ступени этот полёт станет 19-м. Ранее она использовалась при запусках Crew-9, RRT-1, миссии Firefly Blue Ghost Mission 1, Fram2, SXM-10, MTG-S1, EchoStar XXV, SXM-11 и десяти миссиях Starlink. После отделения ступень должна совершить посадку на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

Наука и космосSpaceXИсточники:SpaceX

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