При таких условиях Falcon 9, летавшая 19 раз, не сможет совершить посадку: SpaceX отменила запуск ракеты с миссией Bandwagon-5 ⁠ 4

SpaceX отменила сегодняшний запуск ракеты Falcon 9 с коммерческой миссией Bandwagon-5 из-за неблагоприятных погодных условий, которые могут помешать посадке первой ступени. Старт с площадки SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде теперь планируется не ранее вторника, 20 октября.

Если запуск снова перенесут, резервная возможность предусмотрена на среду, 21 октября, в то же время. Прямая трансляция начнётся примерно за 15 минут до старта и будет доступна на ресурсах SpaceX.

В рамках миссии на орбиту планируется доставить 32 полезные нагрузки, включая кубсаты, микроспутники и аппараты для возвращения в атмосферу. Для первой ступени этот полёт станет 19-м. Ранее она использовалась при запусках Crew-9, RRT-1, миссии Firefly Blue Ghost Mission 1, Fram2, SXM-10, MTG-S1, EchoStar XXV, SXM-11 и десяти миссиях Starlink. После отделения ступень должна совершить посадку на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.