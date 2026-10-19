Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом нового поколения и экран 2K с частотой 185. Смартфон iQOO Neo12 выпустят 28 октября

iQOO Neo12 представят в Китае 28 октября в 19:00 по местному времени, а продажи начнутся сразу после анонса.

В основе устройства будет лежать платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с отдельным игровым чипом Q3 и обновленным движком Monster Super Core Engine. За охлаждение при высоких нагрузках отвечает система Ice Dome с активным вентилятором, призванная поддерживать стабильную производительность во время продолжительных игровых сессий.

Смартфон оснастят дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 185 Гц и технологией излучения света pTSF. Заявленная пиковая яркость всей панели достигает 2200 нит. Экран также поддерживает расширение динамического диапазона XDR, круговую поляризацию и режим сна с яркостью всего 1 нит. Сенсорная система, как у iQOO 16, обеспечивает частоту мгновенного отклика до 5000 Гц и многоточечного опроса до 500 Гц.

За автономность отвечает аккумулятор Blue Ocean емкостью 9000 мА·ч с односекционной конструкцией и кремниевым анодом пятого поколения. Его плотность энергии достигает 916 Вт·ч/л, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. В играх устройство сможет запускать совместимые проекты в разрешении 2K при 185 кадрах в секунду с одновременным повышением разрешения и интерполяцией кадров. Также заявлены поддержка более 50 игр с частотой до 185 кадров в секунду, трассировка лучей во всей сцене и управление Q-Flex.