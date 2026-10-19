Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом нового поколения и экран 2K с частотой 185. Смартфон iQOO Neo12 выпустят 28 октября

Игровой смартфон представят 28 октября с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

iQOO Neo12 представят в Китае 28 октября в 19:00 по местному времени, а продажи начнутся сразу после анонса.

В основе устройства будет лежать платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с отдельным игровым чипом Q3 и обновленным движком Monster Super Core Engine. За охлаждение при высоких нагрузках отвечает система Ice Dome с активным вентилятором, призванная поддерживать стабильную производительность во время продолжительных игровых сессий.

Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом нового поколения и экран 2K с частотой 185. Смартфон iQOO Neo12 выпустят 28 октября
Источник изображения: gizmochina // iQOO

Смартфон оснастят дисплеем разрешением 2K с частотой обновления 185 Гц и технологией излучения света pTSF. Заявленная пиковая яркость всей панели достигает 2200 нит. Экран также поддерживает расширение динамического диапазона XDR, круговую поляризацию и режим сна с яркостью всего 1 нит. Сенсорная система, как у iQOO 16, обеспечивает частоту мгновенного отклика до 5000 Гц и многоточечного опроса до 500 Гц.

За автономность отвечает аккумулятор Blue Ocean емкостью 9000 мА·ч с односекционной конструкцией и кремниевым анодом пятого поколения. Его плотность энергии достигает 916 Вт·ч/л, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. В играх устройство сможет запускать совместимые проекты в разрешении 2K при 185 кадрах в секунду с одновременным повышением разрешения и интерполяцией кадров. Также заявлены поддержка более 50 игр с частотой до 185 кадров в секунду, трассировка лучей во всей сцене и управление Q-Flex.

Мобильные телефоныiQooИсточники:gizmochina

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Optimus и Cybercab станут главными источниками стоимости TeslaСледующая публикация: Больше iPhone 18 Pro, но меньше iPhone 18 Pro Max: Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo
Главное
Все новости
18 минут назадБольше iPhone 18 Pro, но меньше iPhone 18 Pro Max: Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo
32 минуты назадOptimus и Cybercab станут главными источниками стоимости Tesla
33 минуты назадСети 5G охватили 27 российских городов за три недели после запуска
«Аномалия в матрице»: SpaceX многократно опережает остальных операторов по массе выведенных грузов46 минут назад3«Аномалия в матрице»: SpaceX многократно опережает остальных операторов по массе выведенных грузов Выполнила около 80% мировых запусков грузов на орбиту в 2026 году
Исторический момент: 8 ноября SpaceX попробует поймать Starship и Super Heavy54 минуты назад4Исторический момент: 8 ноября SpaceX попробует поймать Starship и Super Heavy Компания рассчитывает впервые вернуть корабль и ускоритель к стартовой площадке в рамках одного полёта
08:533SanDisk и Цукерберг решили вместе выпускать карты памяти и флешки
08:491Подразделение Xiaomi представило алюминиевый аккумулятор MiiiW с выдвижным кабелем
Мобильный интернет в России ускорился после запуска 5G08:438Мобильный интернет в России ускорился после запуска 5G Рост затронул сети всех поколений
08:35Аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч с кремниевым анодом, корпус с переливающимся эффектом и экран 2K с частотой 185 Гц. Смартфон iQOO Neo12 показали вживую
08:266Более половины вычислительных ресурсов ИИ в Китае тратят на создание сериалов
08:20Представлены аккумуляторы Honor на 10 000 и 20 000 мА·ч
08:12Монстр автономности Redmi K100 выйдет с HyperOS 4: Xiaomi уже открыла предзаказы
08:061Забота о спине от Xiaomi: представлен умный массажер с гибкой направляющей и подогревом
SpaceX готовит высадку на Луну уже в 2027 году, а в 2026 нас ждут повторное использование Super Heavy и ловля Starship07:553SpaceX готовит высадку на Луну уже в 2027 году, а в 2026 нас ждут повторное использование Super Heavy и ловля Starship До конца 2026-го ожидаются новые испытания корабля, ускорителя Super Heavy и стартовой площадки во Флориде
07:48Экран 120 Гц, аккумулятор на 6000 мА·ч, камера 108 Мп. Инсайдер рассекретил новый смартфон HMD Vibe 2 Max
07:44Samsung выпускает глобальную стабильную One UI 9 для Galaxy S23 за пределами Южной Кореи
АКБ на 10 000 мА·ч, 100 Вт и стереодинамики Bose. Монстра автономности Redmi K100 показали перед презентацией07:39АКБ на 10 000 мА·ч, 100 Вт и стереодинамики Bose. Монстра автономности Redmi K100 показали перед презентацией Redmi K100 оснастят 6,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц
07:375Microsoft отказалась от крупного дата-центра с тысячами ускорителей Nvidia
07:232Пещеры на Марсе должны стать укрытием от радиации для первых космонавтов
00:458«МегаФон»: мощность DDoS-атак выросла на 46% за год
18 окт 23:479Атомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию
18 окт 23:42Печать солнечных панелей как газет: учёные упростили производство гибких перовскитных солнечных панелей
18 окт 23:341Geely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
18 окт 23:321Рассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина
18 окт 23:19Стартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных
18 окт 23:121SpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом
18 окт 23:113Tank 500 обновился и получил салон в духе Li Auto
18 окт 23:005Это новый Hyundai Elantra — машину сертифицировали в Китае
18 окт 22:503Попытка согреть Марс алюминиевыми наночастицами обернулась охлаждением планеты в климатической модели
18 окт 22:501Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L
18 окт 22:411Нейросеть для поиска внеземных сигналов приняла земные помехи за сигналы инопланетян
18 окт 22:342Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)