Nvidia бесплатно заменила подержанную RTX 5090 без чека с расплавленным разъёмом питания

Пользователь Reddit рассказал, как получил новую RTX 5090 взамен видеокарты с расплавившимся разъёмом питания. Несмотря на то что ускоритель был куплен с рук, а подтвердить покупку документами владелец не смог, Nvidia одобрила заявку на обслуживание и предоставила замену.

Во время запуска локальной модели для обработки больших объёмов данных компьютер внезапно перестал работать, а в комнате появился запах гари. После разборки выяснилось, что кабель питания 12VHPWR расплавился и намертво застрял в разъёме видеокарты. Одно из предположений — частые подключения и отключения кабеля могли привести к износу контактов, ухудшению соединения и перегреву. Однако точная причина неисправности не установлена.

Владелец обращался в несколько ремонтных мастерских, но найти подходящие детали оказалось непросто: эталонная RTX 5090 отличается боковым расположением разъёма питания. Хотя необходимые запчасти уже были заказаны онлайн, пользователь решил сначала обратиться в Nvidia. Он описал проблему, отправил фотографию повреждённого разъёма и сообщил серийный номер карты. Примерно через неделю после отправки неисправного устройства ему доставили замену.