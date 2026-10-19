Больше iPhone 18 Pro, но меньше iPhone 18 Pro Max: Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo

Компания Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного смартфона iPhone Duo, опубликовав европейскую энергетическую маркировку устройства (EU Energy Label). Согласно документу, аппарат оснащён литий-ионной батареей общей ёмкостью 4 883 мА·ч, состоящей из двух элементов.

Эти данные подтверждают ранее появившуюся информацию, согласно которой ёмкость отдельных частей аккумулятора составляет 2 962 и 1 921 мА·ч. Поскольку iPhone Duo выпускается исключительно с поддержкой eSIM и не имеет слота для физической SIM-карты, характеристики батареи должны быть одинаковыми на всех рынках.

В документации также указано расчётное время автономной работы — 51 час 30 минут в одном цикле. Аккумулятор рассчитан как минимум на 1 000 циклов зарядки с сохранением заявленных характеристик при стандартных условиях эксплуатации.

Для сравнения, ёмкость батареи версии iPhone 18 Pro с eSIM составляет 4 288 мА·ч, а iPhone 18 Pro Max — 5 567 мА·ч. Таким образом, аккумулятор складной модели превосходит по ёмкости батарею базовой Pro-версии, но уступает варианту Pro Max.

Предзаказы на iPhone Duo открылись на прошлой неделе. Начало продаж и поставок ожидается позднее на этой неделе.