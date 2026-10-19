Больше iPhone 18 Pro, но меньше iPhone 18 Pro Max: Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo
Заявленное время автономной работы составляет 51 час 30 минут
Компания Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного смартфона iPhone Duo, опубликовав европейскую энергетическую маркировку устройства (EU Energy Label). Согласно документу, аппарат оснащён литий-ионной батареей общей ёмкостью 4 883 мА·ч, состоящей из двух элементов.
Эти данные подтверждают ранее появившуюся информацию, согласно которой ёмкость отдельных частей аккумулятора составляет 2 962 и 1 921 мА·ч. Поскольку iPhone Duo выпускается исключительно с поддержкой eSIM и не имеет слота для физической SIM-карты, характеристики батареи должны быть одинаковыми на всех рынках.
В документации также указано расчётное время автономной работы — 51 час 30 минут в одном цикле. Аккумулятор рассчитан как минимум на 1 000 циклов зарядки с сохранением заявленных характеристик при стандартных условиях эксплуатации.
Для сравнения, ёмкость батареи версии iPhone 18 Pro с eSIM составляет 4 288 мА·ч, а iPhone 18 Pro Max — 5 567 мА·ч. Таким образом, аккумулятор складной модели превосходит по ёмкости батарею базовой Pro-версии, но уступает варианту Pro Max.
Предзаказы на iPhone Duo открылись на прошлой неделе. Начало продаж и поставок ожидается позднее на этой неделе.