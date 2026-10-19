ИИ вместо зеркала: T2 запустил виртуальные примерочные

Оператор T2 тестирует виртуальные примерочные с искусственным интеллектом в своих салонах связи. С августа посетители провели около тысячи успешных примерок, после которых приобрели товары 150 раз. Пилотный проект продлится до конца 2026 года.

Чтобы примерить одежду с символикой T2, посетителю нужно выбрать модель на виртуальной витрине, сделать снимок встроенной камерой и указать пол, рост и вес. Алгоритм обрабатывает данные примерно за 30 секунд, определяет подходящий размер и показывает, как выбранная вещь будет выглядеть на человеке.

Оборудование установлено более чем в 50 салонах оператора по всей России. Для использования технологии предварительная регистрация не требуется.

В T2 сообщили, что по итогам тестирования планируют оценить возможность расширения проекта на большее число салонов в регионах присутствия компании. Решение позволяет покупателям оценить внешний вид одежды без необходимости физически надевать её.