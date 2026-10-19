Маск подарит акции SpaceX каждому американскому ребёнку

Илон Маск объявил о намерении подарить по одной акции SpaceX каждому американскому ребёнку в следующем году. По его словам, это станет первым этапом серии подобных раздач. На текущий момент акции компании стоят около 150 долларов.

Если миллиардер выполнит обещание, то американские дети получат возможность стать совладельцами одной из крупнейших частных космических компаний ещё до совершеннолетия. При этом подробности программы, включая порядок распределения акций и критерии участия, пока не раскрыты.

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Илон Маск неоднократно высказывал мысль, что развитие искусственного интеллекта и робототехники может привести к будущему, в котором людям не придётся работать ради выживания, а государство будет обеспечивать граждан доходом независимо от занятости.

По его представлению, роботы и ИИ смогут производить столько товаров и услуг, что общество сможет обеспечить высокий уровень жизни даже тем, кто не работает.