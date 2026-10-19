«МегаФон» уличили в недостоверной рекламе 5G. Оператор удивлён решением ФАС

Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу услуги «5G режим» от «МегаФона», о чем пишет Коммерсантъ.

Ведомство установило, что с апреля по май 2026 года оператор показывал на федеральных телеканалах ролик, в котором абонентам предлагали активировать эту функцию в мобильном приложении. При этом коммерческое внедрение 5G в России на тот момент ещё не состоялось.

По оценке ФАС, реклама могла создать у пользователей ошибочное представление о доступности услуг связи пятого поколения. Теперь служба намерена рассмотреть вопрос о привлечении оператора к административной ответственности.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В «МегаФоне» заявили, что удивлены решением регулятора.