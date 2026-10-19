«МегаФон» уличили в недостоверной рекламе 5G. Оператор удивлён решением ФАС
Оператор настаивает, что речь шла об увеличении скорости интернета
Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу услуги «5G режим» от «МегаФона», о чем пишет Коммерсантъ.
Ведомство установило, что с апреля по май 2026 года оператор показывал на федеральных телеканалах ролик, в котором абонентам предлагали активировать эту функцию в мобильном приложении. При этом коммерческое внедрение 5G в России на тот момент ещё не состоялось.
По оценке ФАС, реклама могла создать у пользователей ошибочное представление о доступности услуг связи пятого поколения. Теперь служба намерена рассмотреть вопрос о привлечении оператора к административной ответственности.
В «МегаФоне» заявили, что удивлены решением регулятора.
Хотим отметить, что при разработке любых рекламных материалов МегаФон всегда руководствуется действующим законодательством, принципами достоверности и точного отражения сути оказываемых услуг для абонентов. В нашей рекламе мы предлагали клиентам увеличение скорости интернета до сопоставимой со значениями в сетях 5G МегаФона, что полностью соответствовало рекламе.