«Доменный патруль» бьёт тревогу: число жалоб на угрозы в Рунете выросло на треть

За девять месяцев 2026 года число обращений о вредоносных доменах в зонах .ru и .рф увеличилось на 32%, до 49,5 тыс. Об этом сообщили в Координационном центре доменов .ru/.рф по итогам проекта «Доменный патруль».

Основной угрозой вновь стал фишинг. С января по сентябрь поступило 29 605 обращений о таких ресурсах — на 17% больше, чем годом ранее. На них пришлось 59,8% всех сообщений. При этом число жалоб на распространение вредоносного программного обеспечения выросло почти вдвое, до 13 542, а его доля достигла 27,3%.

Всего за девять месяцев зарегистрировано почти 80% от количества обращений за весь 2025 год, когда их было 62 168. По результатам рассмотрения сообщений заблокировано 48 564 домена, или 98% от общего числа выявленных. Это на 32,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Среднее время от поступления обращения до блокировки составило 5,8 часа.

По словам аналитика данных Координационного центра Евгения Панкова, злоумышленники используют ИИ для массовой регистрации доменов, быстрого создания фишинговых сайтов и автоматизации атак.

С 1 сентября 2026 года в России поэтапно вводится авторизация администраторов доменов через ЕСИА. В Координационном центре рассчитывают, что эта мера затруднит использование доменных имен для фишинга и других противоправных действий.