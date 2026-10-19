690 долларов за ноутбук с процессором из 2022 года. Представлен Orico Obook 15 AI Laptop

Компания Orico, известная в основном решениями для хранения данных, представила свой первый ноутбук. Новинка называется Obook 15 AI Laptop, стоит от 690 долларов, но опирается на весьма старый процессор.

Сердцем новинки служит Ryzen 7 6800H из 2022 года. Впрочем, его восемь ядер Zen 3+ и iGPU Radeon 680M делают его вполне актуальным и сегодня.

Оперативной памяти предусмотрено 12 либо 24 ГБ, а SSD имеет объём от 256 ГБ, плюс ноутбук позволяет установить ещё один.

Экран IPS диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение Full HD. Также можно выделить аккумулятор ёмкостью 54 Втч, Wi-Fi 6, 100-ваттное зарядное в комплекте и три цвета: серебристый, синий и розовый.