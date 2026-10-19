Продажи подержанных автомобилей в России достигли максимума с начала года: самые популярные легковушки с пробегом ⁠ 18

В сентябре 2026 года российский рынок подержанных легковых автомобилей достиг максимального месячного показателя с начала года. По данным агентства «Автостат», за месяц было продано 557,1 тыс. машин — на 7,5% больше, чем в августе, и на 0,7% выше результата сентября прошлого года.

Рост в годовом выражении зафиксирован впервые за три месяца. При этом рынок автомобилей с пробегом уже полгода подряд превышает отметку в 500 тыс. сделок ежемесячно.

Среди марок лидирует Lada: в сентябре россияне приобрели 123,1 тыс. подержанных автомобилей этого бренда. Второе место заняла Toyota с результатом 60 тыс. машин. В пятёрку также вошли Kia (30,9 тыс.), Hyundai (29,7 тыс.) и Volkswagen (26,5 тыс.).

В модельном рейтинге первые четыре позиции достались автомобилям Lada. Наибольшим спросом пользовались классические модели марки — 20,8 тыс. машин (от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). Далее следуют Lada Samara 2 (13,8 тыс.), Lada Priora (13,4 тыс.) и Lada Granta 2 (12,1 тыс.). Среди иномарок лидером стала Kia Rio с результатом 10,9 тыс. автомобилей.

Всего за январь — сентябрь 2026 года в России продали 4,5 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.