На момент первоначального запуска 5G был доступен в 16 городах

Сети 5G охватили 27 российских городов за три недели после запуска

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, к 5 октября 2026 года сети пятого поколения заработали в 27 городах России. Агентство проверило наличие сигнала с помощью собственных измерений, проведённых после официального старта коммерческой эксплуатации 11 сентября.

Лидером по числу городов стал МТС: присутствие 5G подтвердили в 21 населённом пункте. У «МегаФона» и «Билайна» сети обнаружили в 11 городах у каждого, у Т2 — в семи. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге технологию запустили все четыре федеральных оператора.

Замеры проводили в движении по маршрутам, охватывающим центральные районы и основные транспортные магистрали. Для проверки использовали сертифицированные комплексы TEMS Investigation и NEMO.

На момент первоначального запуска 5G был доступен в 16 городах. За три с небольшим недели география покрытия расширилась почти на 69%.

Ускорить развёртывание сетей позволила технологическая нейтральность, благодаря которой операторы могут использовать для 5G частоты, ранее выделенные под LTE. Кроме того, каждому из четырёх операторов предоставили по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц (n79). Он предназначен для развития высокопроизводительных сетей, в том числе в местах с большим числом абонентов.