В России запустили массовое производство одноместных летающих машин — 30 минут полёта со скоростью до 95 км/ч

В Кемеровской области началось массовое производство одноместных электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки eVTOL.

Об этом ТАСС сообщил технический директор предприятия Максим Ивлев. Аппарат оснащен восемью электромоторами и рассчитан на полет продолжительностью до 30 минут при массе оператора до 75 кг. Для взлета ему не нужна взлетно-посадочная полоса, а максимальная скорость достигает 95 км/ч.

Источник изображения: ТАСС // Максим Ивлев

Разработали одноместные электрические летательные аппараты, то есть электрические машины - eVTOL. Массовое производство находится в Кемерове. В России мы - пока единственный производитель. Производство полностью обеспечено нами, кроме закупа иностранных моторов и аккумуляторов. <…> Уже пять частных лиц заказали и ждут технику. При максимальной загруженности можем отгружать до одной сотни аппаратов в год Максим Ивлев

В линейке представлены модели с разной грузоподъемностью — до 75, 90 и 110 кг. Конструкция выполнена с использованием композитных материалов, включая карбон, а прочность обеспечивает титановый каркас. Электроника берет на себя около 90% сложных операций, помогая оператору управлять аппаратом. Предусмотрены автоматическая стабилизация, интуитивный интерфейс, дублирование критических систем и автоматический выпуск спасательного парашюта.

Летать на eVTOL разрешается только при подходящих погодных условиях: видимость должна составлять не менее 2 км, небо — быть ясным, а дождь отсутствовать. Допустимый диапазон температуры — от +30 до −15 °C.

Для неопытных операторов предусмотрен пятичасовой курс по метеорологии и аэродинамике, хотя он необязателен. Компания также может выпускать двухместные версии. Аппараты массой до 115 кг, по заявлению разработчика, не требуют сертификации по Воздушному кодексу РФ и регистрируются через Госуслуги.