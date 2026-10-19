Яндекс «починил» городские сервисы

Снова работают «Еда», «Транспорт», «Заправки», «Бери заряд» и другие

Яндекс сообщил, что доступ к городским сервисам восстановлен. «Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон — всё это вновь доступно в Яндекс Go и приложениях сервисов», — заявила пресс-служба компании.

Яндекс «починил» городские сервисы
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Снова работают такие сервисы Яндекса, как «Еда», «Транспорт», «Лавка», «Драйв», «Заправки» и «Бери заряд». Ранее мы писали о том, что после атак БПЛА на дата-центры компании удалось восстановить работу «Яндекс Директа» и большинства сервисов облачной платформы Yandex Cloud для разработки ИИ.

Напомним, 8 октября после удара по дата-центру Яндекса в Сасово Рязанской области возник пожар, затронувший инфраструктуру, работу полностью остановили. Затем, 9 октября, повреждения получил дата-центр в Калуге, а в ночь на 11 октября был обесточен и остановлен дата-центр Яндекса во Владимире.

Программное обеспечениеЯндексЯндексЯндекс GoИсточники:ЯндексТАСС

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