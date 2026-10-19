Яндекс «починил» городские сервисы

Яндекс сообщил, что доступ к городским сервисам восстановлен. «Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон — всё это вновь доступно в Яндекс Go и приложениях сервисов», — заявила пресс-служба компании.

Снова работают такие сервисы Яндекса, как «Еда», «Транспорт», «Лавка», «Драйв», «Заправки» и «Бери заряд». Ранее мы писали о том, что после атак БПЛА на дата-центры компании удалось восстановить работу «Яндекс Директа» и большинства сервисов облачной платформы Yandex Cloud для разработки ИИ.