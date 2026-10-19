На трассе М-4 «Дон» заработали разноцветные лазерные лучи

Компания «Автодор» запустила в пилотном режиме комплекс из трёх лазеров на трассе М-4 «Дон». Лазеры формируют световые лучи, направленные навстречу водителям, движущимся в сторону Краснодара. Комплекс установлен на 1319-м км автодороги М-4 «Дон», в начале Восточного обхода Краснодара. Лучи распространяются на расстояние более трёх километров.

В пресс-службе «Автодора» рассказали, что прибор генерирует разноцветные лазерные лучи синего, красного и зелёного цветов, которые веером расходятся над дорогой, создавая яркую световую завесу для привлечения внимания водителей. Эта технология впервые была опробована в Китае и дала положительный эффект.

Водитель издалека видит свет, который сопровождает его на протяжении определённого участка дороги. Ещё некоторое время после этого человек продолжает думать о необычном визуальном эффекте, благодаря чему его внимание концентрируется, а рассеянность снижается, считают специалисты. В темноте такой свет помогает повысить бдительность участников движения.

После тестирования световых лучей на участке М-4 «Дон» компания «Автодор» изучит возможность применения системы и на других автомобильных дорогах, отметили в пресс-службе.