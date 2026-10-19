«Автотор» запустил производство внедорожника Tank 500 в России

Модель стала второй машиной бренда Tank, производство которой локализовали на площадке «Автотор»

В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство рамного внедорожника Tank 500. На первом этапе выпускаются автомобили с использованием сваренных и окрашенных кузовов. Производственная программа включает бензиновые и гибридные версии модели.

Tank 500 стал второй моделью китайского бренда Tank, производство которой организовали в России. С мая 2026 года на той же площадке выпускают внедорожник Tank 300. Продажи Tank 500 на российском рынке начались в 2023 году, а в мае 2026 года их суммарный объем превысил 25 тыс. автомобилей.

Модель предлагается с несколькими силовыми установками. Бензиновые версии оснащаются трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 299 или 354 л. с. В линейке также представлены семиместный гибрид без необходимости зарядки от сети и подключаемый гибрид мощностью 394 л. с. с запасом хода на электротяге до 115 км.

Внедорожник оборудован системой полного привода, понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Для эксплуатации в российских условиях предусмотрены зимний пакет с обогревами и дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

На автомобили распространяются гарантия производителя и сервисная поддержка официальных дилеров. По данным компании, сеть Tank в России включает 69 дилерских центров в 50 городах.