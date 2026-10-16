После ударов БПЛА по российским дата-центрам восстановлен доступ к «Яндекс Директу»

«Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету рекламной платформы «Директ» на сайте и в мобильном приложении, о чем пишет Коммерсантъ.

Сервис оставался недоступен с 11 октября после ударов беспилотников по дата-центрам компании. При этом полноценная работа пока не возобновлена: статистика может отображаться не полностью, редактирование настроек недоступно, а отдельные инструменты остаются отключёнными.

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Сейчас рекламодатели могут запускать ранее созданные кампании, останавливать действующие и пополнять баланс. В «Яндекс Рекламе» предупредили, что повреждение инфраструктуры могло снизить эффективность некоторых объявлений. Автоматическим стратегиям потребуется время, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям и вернуться к привычным показателям. По данным компании, «Яндекс Директом» пользуются более 630 000 рекламодателей.

Серия инцидентов затронула дата-центры «Яндекса» в нескольких регионах: 8 октября — в Рязанской области, 9 октября — в Калужской области, 11 октября — во Владимирской области. После этого наблюдались масштабные сбои в сервисах компании, включая «Яндекс Go», «Почту» и «Яндекс Пэй». Проблемы также затронули более десяти сервисов, использующих серверную инфраструктуру «Яндекса», среди них «Циан», отдельные застройщики и дейтинг-сервис Twinby.