Удастся ли восстановить дата-центр после атаки БПЛА, подтвердить в Яндексе не могут ⁠ 10

Яндекс продолжает оценивать ущерб, нанесённый дата-центру в Сасово Рязанской области в результате атаки беспилотников утром 8 октября, о чем пишет Коммерсантъ.

Пресс-служба компании сообщила, что пока не может подтвердить возможность восстановления повреждённого оборудования. После удара на объекте возник пожар, затронувший инфраструктуру. По данным Яндекса, пострадавших нет, однако доступность ряда сервисов может быть ограничена.

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В течение дня сбои затронули не только отдельные сервисы «Яндекса», но и другие ресурсы Рунета. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайтам СМИ, девелоперских компаний, социальным сетям и онлайн-кинотеатрам. Нарушения работы инфраструктуры отразились и на транспортных услугах.

В частности, подмосковное подразделение Минтранса сообщило о временной недоступности онлайн-покупки автобусных билетов. Масштаб повреждений дата-центра и сроки возможного восстановления оборудования пока не уточняются. Компания продолжает оценивать последствия происшествия.