«Аномалия в матрице»: SpaceX многократно опережает остальных операторов по массе выведенных грузов

Выполнила около 80% мировых запусков грузов на орбиту в 2026 году

К середине октября 2026 года на SpaceX приходилось около 80% общей массы полезной нагрузки, доставленной на орбиту по всему миру.

В приведенных подсчетах фигурируют примерно почти 2 тыс. из совокупных 2,4 тыс. тонн. Такой результат значительно превышает показатели остальных операторов, вместе взятых, и отражает масштаб запусков американской компании.

Основой этого преимущества остается высокая частота полетов Falcon 9, используемых для вывода спутников Starlink и коммерческих грузов. Дополнительный потенциал связывают со Starship: в перспективе система рассчитана на доставку значительно более тяжелых полезных нагрузок, однако приписывать ей регулярные перевозки до 120 тонн на орбиту уже сейчас без подтвержденных данных некорректно.

Илон Маск описал компанию словами «аномалия в матрице», подчеркнув необычный масштаб ее деятельности. На этом фоне традиционные государственные и коммерческие операторы, включая китайскую CASC, работают в совершенно иных масштабах.