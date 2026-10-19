Huawei создала роутер в форме книги

Huawei готовит новый Wi-Fi-роутер Router X2 Pro с необычным дизайном. Глава потребительского подразделения компании Хэ Ган опубликовал фотографии книжной полки, на которых устройство оказалось спрятано среди обычных книг. Руководитель предложил подписчикам самостоятельно найти новинку и пообещал раскрыть ответ в комментариях на следующий день.

Роутер установлен вертикально на средней полке и по форме практически не отличается от стоящих рядом книг. Корпус получил текстурированную поверхность коричневого цвета, благодаря чему устройство органично вписывается в домашний интерьер. Такой дизайн позволяет разместить сетевое оборудование на полке, не привлекая к нему лишнего внимания.

Router X2 Pro дополнит линейку домашних маршрутизаторов Huawei, в которой уже представлены модели Router X1 Pro и Router X3 Pro. Технические характеристики новинки, поддерживаемые стандарты Wi-Fi, стоимость и точная дата выхода пока не раскрыты.