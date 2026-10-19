Узбекистан стал 77-й страной, подписавшей «Соглашения Артемиды»⁠ по исследованию Луны и Марса ⁠ 5

Узбекистан подписал с США Соглашения Артемиды, определяющие принципы мирного исследования и освоения Луны, Марса, комет и астероидов. Документ подписали 19 октября в Самарканде министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил глава узбекистанского МИД в своём Telegram-канале.

Присоединение к соглашениям позволит республике расширить взаимодействие с NASA и космическими агентствами других государств-участников. Среди перспективных направлений — подготовка национальных специалистов и передача космических технологий. Соглашения устанавливают общие принципы безопасного, ответственного и мирного освоения космического пространства, включая прозрачность деятельности и координацию между странами.

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Узбекистан стал 77-й страной, подписавшей Соглашения Артемиды. Предыдущим участником стал Сан-Марино, присоединившийся к документу в сентябре 2026 года.

Инициатива была запущена NASA и Государственным департаментом США в 2020 году и направлена на развитие международного сотрудничества в гражданских космических исследованиях.