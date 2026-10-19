Intel в своих новых процессорах не хочет смешивать большие и малые ядра. Xeon E будут иметь либо те, либо иные ⁠ 8

Компания Intel, согласно свежим данным, не хочет смешивать разные ядра в своих будущих процессорах Nova Lake для серверного сегмента.

Линейка Xeon E нового поколения на основе Nova Lake будет включать себя процессоры с большими и малыми ядрами, но отдельно. Модели с большими ядрами будут иметь от 4 до 16 таких ядер и не будут иметь малых. Модели с малыми ядрами обойдутся без больших, но предложат конфигурации с 4-32 ядрами. Ядра LP у этих CPU вообще будут отсутствовать.

Напомним, потребительские Nova Lake будут использовать все три типа ядер сразу. Отказ от таких конфигураций в серверных Xeon E говорит о том, что они будут опираться на соврешенно иные кристаллы.

Напомним, для компании отчасти такое не ново, так как ранее она выпустила линейку Bartlett Lake на отдельном кристалле и только с большими ядрами. Также можно вспомнить, что, согласно имеющимся данным, через пару поколений Intel хочет вообще отказаться от разделения на типы ядер, создав единое универсальное ядро.