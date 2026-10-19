До конца 2026-го ожидаются новые испытания корабля, ускорителя Super Heavy и стартовой площадки во Флориде

SpaceX готовит высадку на Луну уже в 2027 году, а в 2026 нас ждут повторное использование Super Heavy и ловля Starship ⁠ 3

Обновлённый график испытаний команды SpaceX HLS, занимающейся лунной версией Starship для NASA, предусматривает первую высадку на Луну уже в конце 2027 года.

Пока это плановый ориентир, а не гарантированный срок: для его соблюдения компании предстоит пройти несколько важных этапов испытаний и подтвердить готовность системы к пилотируемой миссии.

До конца 2026 года SpaceX рассчитывает впервые поймать корабль Ship с помощью башни Mechazilla, отработать аналогичную процедуру с ускорителем Super Heavy и повторно использовать его после посадки.

Ещё одна важная цель — первый запуск Starship со стартового комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Эти испытания должны помочь проверить возможность быстрого повторного применения техники и подготовить инфраструктуру к дальнейшим миссиям.

Лунный Starship разрабатывается как посадочный аппарат для программы NASA Artemis. Перед высадкой астронавтов системе предстоит пройти дополнительные проверки, включая демонстрацию дозаправки на орбите — одной из ключевых технологий для полётов к Луне. Поэтому даже успешное выполнение ближайших задач не означает автоматического соблюдения графика: сроки будут зависеть от результатов испытаний и готовности всей миссионной архитектуры.