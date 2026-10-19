Сегодня прошивка появится в США

Samsung выпускает глобальную стабильную One UI 9 для Galaxy S23 за пределами Южной Кореи

Samsung приступает к выпуску стабильной версии One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S23 в США.

По данным отслеживающего обновления Samsung инсайдера Таруна Ватса (Tarun Vats), прошивка сегодня станет доступна устройствам оператора T-Mobile. Обновление распространяется под номером сборки S916USQU8GZIF.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

One UI 9 — новая версия фирменной оболочки Samsung на базе Android. Среди ключевых направлений развития платформы — дальнейшее совершенствование функций искусственного интеллекта, персонализации интерфейса, многозадачности и взаимодействия между устройствами Galaxy.

Владельцам устройств стоит проверить наличие обновления вручную в разделе «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузка и установка».

Распространение может проходить поэтапно, поэтому доступность новой версии зависит от региона и оператора связи.