BYD Qin PLUS — довольно популярная модель в Китае

Рассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина

BYD раскрыла дизайн и технические характеристики гибридного седана Qin PLUS третьего поколения. Новинка получила более вытянутый кузов, обновлённый дизайн передней части и лидар на крыше. Официальный запуск модели ожидается в конце октября.

Новый Qin PLUS DM-i выполнен в актуальном фирменном стиле BYD. Главным техническим новшеством станет опциональный лидар на крыше, который должен расширить возможности интеллектуальных систем помощи водителю.

Длина седана составляет 4840 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1498 мм. Колёсная база —2800 мм. Угол въезда равен 13 градусам, съезда — 14 градусам. Снаряжённая масса автомобиля — 1520 кг, полная — 1915 кг. Максимальная скорость составит 180 км/ч. В зависимости от комплектации предусмотрены колёса с шинами размерностью 215/65 R16 или 215/60 R17.

Силовая установка — подключаемая гибридная, в её составе атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 74 кВт (101 л. с.) и электромотор мощностью120 кВт (163 л. с.).

Для Qin PLUS будут предложены две тяговые литий-железо-фосфатные батареи емкостью 16,227 и 24,337 кВт·ч. В зависимости от батареи запас хода на чистом электричестве составит 107 или 160 км.