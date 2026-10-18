Рассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина

BYD Qin PLUS — довольно популярная модель в Китае

BYD раскрыла дизайн и технические характеристики гибридного седана Qin PLUS третьего поколения. Новинка получила более вытянутый кузов, обновлённый дизайн передней части и лидар на крыше. Официальный запуск модели ожидается в конце октября.

Рассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина
Источник изображения: BYD через Autohome

Новый Qin PLUS DM-i выполнен в актуальном фирменном стиле BYD. Главным техническим новшеством станет опциональный лидар на крыше, который должен расширить возможности интеллектуальных систем помощи водителю.

Фото 1
Источник изображения: BYD через Autohome

Длина седана составляет 4840 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1498 мм. Колёсная база —2800 мм. Угол въезда равен 13 градусам, съезда — 14 градусам. Снаряжённая масса автомобиля — 1520 кг, полная — 1915 кг. Максимальная скорость составит 180 км/ч. В зависимости от комплектации предусмотрены колёса с шинами размерностью 215/65 R16 или 215/60 R17.

Фото 1
Источник изображения: BYD через Autohome

Силовая установка — подключаемая гибридная, в её составе атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л мощностью 74 кВт (101 л. с.) и электромотор мощностью120 кВт (163 л. с.).

Для Qin PLUS будут предложены две тяговые литий-железо-фосфатные батареи емкостью 16,227 и 24,337 кВт·ч. В зависимости от батареи запас хода на чистом электричестве составит 107 или 160 км.

Авто и транспортBYDавтоИсточники:Autohome

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Стартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животныхСледующая публикация: Geely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
Главное
Все новости
4 минуты назадАтомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию
9 минут назадПечать солнечных панелей как газет: учёные упростили производство гибких перовскитных солнечных панелей
17 минут назадGeely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
32 минуты назадСтартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных
39 минут назадSpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом
40 минут назадTank 500 обновился и получил салон в духе Li Auto
51 минуту назад2Это новый Hyundai Elantra — машину сертифицировали в Китае
22:50Попытка согреть Марс алюминиевыми наночастицами обернулась охлаждением планеты в климатической модели
22:50Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L
22:41Нейросеть для поиска внеземных сигналов приняла земные помехи за сигналы инопланетян
22:34Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
22:32Microsoft пресекла работу трёх фишинговых сервисов, связанных с миллиардом мошеннических сообщений
22:24Пролёт сквозь магнитный изгиб: Solar Orbiter нашёл источник загадочных структур солнечного ветра
22:182В выбросах Энцелада нашли пять типов солевых частиц — они раскрывают устройство подлёдного океана
22:114Qualcomm, давай до свиданья. Samsung сделает Exynos 2700 основной платформой для Galaxy S27, и даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов получит SoC Exynos
22:05Астрономы предложили искать микрогало тёмной материи по смещениям изображений квазаров
Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google22:002Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google С 4-дюймовым экраном и QWERTY-клавиатурой
21:523ИИ-агенты OpenAI обошли защиту сайтов и вывели криптовалюту с чужого кошелька
98% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы21:4298% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы Графеновый материал ускорил химические реакции внутри цинк-воздушной батареи
21:34Линус Торвальдс отменил обязательную маркировку ИИ-кода в Linux
21:322Honor Win Turbo 2 получит экран 185 Гц, аккумулятор на 12 070 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4
21:292Тайвань рассматривает ужесточение ограничений на продажу чипов для искусственного интеллекта в Китай
21:16Lada Granta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Opel Astra: названы самые популярные подержанные авто в России
21:111OpenAI бесплатно предоставит биологам доступ к специализированной модели GPT-Rosalind
21:052Заменитель Land Cruiser начнут выпускать в России? Сборка Tank 500 может начаться в Калининградской области
20:454Рекорд за 40 лет: ACG заказала у Airbus сразу 75 самолётов Airbus A320neo
20:37На бывшем российском заводе Hyundai WIA вновь будут выпускать моторы
20:2512Россияне активно пересаживаются на электромобили: продажи выросли на 44% всего за месяц
20:143Новый Li Auto L8 прошёл сертификацию в России — сразу с сервисами «Яндекса»
20:114Большая и белая RTX 5060 Ti. AX Gaming представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti X3W PRO 16GB
20:0675K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K
19:555Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2