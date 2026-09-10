Совсем не так, как у Samsung. iPhone Duo получил эффектную анимацию
Плавное раскрытие экрана с эффектом размытия создает красивый эффект
После премьеры iPhone Duo внимание привлекла не только конструкция первого складного смартфона Apple, но и программная анимация раскрытия.
При открытии устройства экран блокировки постепенно меняет фокус и размытие, превращаясь в бесшовный внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Эффект создает ощущение, будто смартфон раскрывается как прозрачный лист стекла.
Несколько инсайдеров отдельно отметили эту особенность, назвав анимацию и эффект размытия впечатляющими. Сочетание аппаратной конструкции и программного оформления выглядит настолько цельно, что Samsung, которая очень давно вышла на этот рынок, будет очень непросто конкурировать за кошельки покупателей. Кроме того, не стоит забывать про Huawei и Xiaomi, которые уже также выпустили такие новинки.
iPhone Duo представили 9 сентября, его стартовая цена составляет $2000. Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.
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