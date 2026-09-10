Совсем не так, как у Samsung. iPhone Duo получил эффектную анимацию

Плавное раскрытие экрана с эффектом размытия создает красивый эффект

Мобильные телефоныSamsung

После премьеры iPhone Duo внимание привлекла не только конструкция первого складного смартфона Apple, но и программная анимация раскрытия.

При открытии устройства экран блокировки постепенно меняет фокус и размытие, превращаясь в бесшовный внутренний дисплей диагональю 7,6 дюйма. Эффект создает ощущение, будто смартфон раскрывается как прозрачный лист стекла.

Фото 1
Источник изображения: SawyerMerritt // Apple

Несколько инсайдеров отдельно отметили эту особенность, назвав анимацию и эффект размытия впечатляющими. Сочетание аппаратной конструкции и программного оформления выглядит настолько цельно, что Samsung, которая очень давно вышла на этот рынок, будет очень непросто конкурировать за кошельки покупателей. Кроме того, не стоит забывать про Huawei и Xiaomi, которые уже также выпустили такие новинки. 

iPhone Duo представили 9 сентября, его стартовая цена составляет $2000.  Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.

Флагманские камерофоны Vivo X500 и Vivo X500 Pro Max впервые показали вживуюSpaceX готовится к 15-му полёту Starship: Super Heavy Booster 22 и Ship 42 впервые показали на фото

Комментарии

правилами