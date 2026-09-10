SpaceX готовится к 15-му полёту Starship: Super Heavy Booster 22 и Ship 42 впервые показали на фото

На полигоне Massey’s Range продолжаются испытания космической техники SpaceX. В центре внимания сейчас находится Booster 22 — ускоритель сверхтяжелой ракеты Starship, который проходит криогенный тест.

Такие проверки являются важной частью подготовки аппарата к будущим полетам и позволяют оценить его готовность перед более серьезными этапами испытаний.

Особый интерес ситуации добавляет присутствие на полигоне Ship 42. Следующий корабль Starship доставили туда днем ранее, однако пока он не участвует в испытаниях и ожидает своей очереди. Таким образом, на одном объекте одновременно находятся сразу два ключевых элемента будущей системы Starship — ускоритель и космический корабль.

Оба аппарата готовят к 15-му полёту Starship , а 14-й испытательный полет ожидается уже в сентябре.