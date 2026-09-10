Флагманские камерофоны Vivo X500 и Vivo X500 Pro Max впервые показали вживую

Полноценная презентация новой серии Vivo X500 состоится в этом месяце. В линейку войдут три модели — X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Инсайдер показал Vivo X500 и Vivo X500 Pro Max.

Источник изображения: Weibo // Digital Chat Station

В плане производительности смартфоны получат флагманские платформы MediaTek. Базовый X500 будет оснащен Dimensity 9600, тогда как X500 Pro и X500 Pro Max станут первыми устройствами с новым Dimensity 9600 Pro. Процессор получил восемь ядер, включая два сверхбольших с частотой 4,55 ГГц, три больших на 4,35 ГГц и три средних на 3,1 ГГц.

Источник изображения: Weibo // Digital Chat Station

Старшие модели также сделают ставку на камеры Zeiss, разработанные совместно с Sony, с заявленным динамическим диапазоном до 17 EV и поддержкой записи 4K-видео при 240 кадрах/с.

Источник изображения: Weibo // Digital Chat Station

Все смартфоны серии будут поставляться с OriginOS 7. Среди нововведений — Atomic Workbench, позволяющий одновременно держать на одном экране до пяти приложений и быстро переключаться между ними. Такой режим рассчитан на работу с документами, почтой, сообщениями и поиском информации без постоянного перехода между окнами.