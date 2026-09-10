В России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo

«М.Видео» объявила о старте предзаказа на новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

В «М.Видео» базовая версия iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти стоит 175 000 рублей, тогда как iPhone 18 Pro Max с таким же накопителем оценен в 190 000 рублей. Версия Pro Max на 512 ГБ обойдется в 220 000 рублей.

На Яндекс Маркете iPhone 18 Pro будет стоить от 147 000 рублей, iPhone 18 Pro Max — от 157 000, а складной iPhone Duo — от 245 000 рублей. Покупателям предложат разные цвета, включая бургунди и небесно-голубой.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили новый чип A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. По данным Apple, пропускная способность памяти выросла на 50%, графическая производительность — до 40%, а вычисления для задач искусственного интеллекта стали вдвое мощнее по сравнению с A19 Pro. Увеличенная испарительная камера обеспечивает до 40% более высокую производительность при продолжительных нагрузках. Также уменьшен Dynamic Island, способный одновременно показывать до трех Live Activities. Доступны черный, серебристый, ледяной голубой и новый бордовый цвета, а объем накопителя может составлять до 2 ТБ.

Еще одним крупным обновлением стала 48-Мп основная камера Fusion с переменной диафрагмой — впервые для iPhone. Она может автоматически менять диафрагму в зависимости от условий съемки, а пользователю доступны ручные настройки. Автономность также выросла: до 36 часов воспроизведения видео у iPhone 18 Pro и до 45 часов у Pro Max в версиях только с eSIM. Смартфоны работают на iOS 27, поддерживают новое поколение Apple Intelligence и Siri AI, а до 50% заряда могут набрать примерно за 15 минут.