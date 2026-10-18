Тяжелый швейцарский люкс прощается с рынком умных часов? TAG Heuer может закрыть проект Connected

Хотя в этот бизнес вложили не менее 150 млн долларов

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer, входящий в группу LVMH, остановил производство умных часов Connected после десяти лет развития этой линейки. Об этом 25 августа 2026 года сообщило французское издание La Lettre. По его данным, выпуск устройств прекратился летом, а новое поколение часов не планируется.

Как сообщают La Lettre и другие профильные издания, оставшиеся запасы Connected будут постепенно распродаваться до конца 2027 года. Будет ли компания продолжать выпускать обновления программного обеспечения и обслуживать владельцев устройств после этой даты, пока неизвестно.

История Connected началась в 2015 году, когда TAG Heuer объявила о сотрудничестве с Intel и Google на выставке Baselworld. Первые умные часы серии вышли 9 ноября 2015 года под руководством генерального директора компании Жан-Клода Бивера. Устройство работало на Android Wear и стоило $1500.

По данным La Lettre, с 2017 года развитием проекта занимался Фредерик Арно, сын главы LVMH Бернара Арно. Оценки затрат на направление различаются: издание Luxus Plus сообщает о сумме более 150 млн евро, а Business of Fashion оценивало общие вложения за десятилетие в сумму до 250 млн швейцарских франков.

Последним крупным обновлением линейки стали TAG Heuer Connected Calibre E5, представленные в октябре 2025 года. В этих часах компания отказалась от Google Wear OS в пользу собственной операционной системы TAG Heuer OS. Над программной платформой работала команда из 60 инженеров в Париже. Модель предлагалась в версиях с корпусом диаметром 40 и 45 мм и была сертифицирована по программе Made for iPhone (по данным самой TAG Heuer, около 70% владельцев её часов используют устройства Apple).

В марте 2026 года бренд также выпустил 45-миллиметровую титановую версию Formula 1 Edition. Она получила 24 циферблата с изображениями гоночных трасс и отдельное приложение Formula 1.