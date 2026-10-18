Тяжелый швейцарский люкс прощается с рынком умных часов? TAG Heuer может закрыть проект Connected

Хотя в этот бизнес вложили не менее 150 млн долларов

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer, входящий в группу LVMH, остановил производство умных часов Connected после десяти лет развития этой линейки. Об этом 25 августа 2026 года сообщило французское издание La Lettre. По его данным, выпуск устройств прекратился летом, а новое поколение часов не планируется.

Тяжелый швейцарский люкс прощается с рынком умных часов? TAG Heuer может закрыть проект Connected
Источник изображения: TAG Heuer

Как сообщают La Lettre и другие профильные издания, оставшиеся запасы Connected будут постепенно распродаваться до конца 2027 года. Будет ли компания продолжать выпускать обновления программного обеспечения и обслуживать владельцев устройств после этой даты, пока неизвестно.

История Connected началась в 2015 году, когда TAG Heuer объявила о сотрудничестве с Intel и Google на выставке Baselworld. Первые умные часы серии вышли 9 ноября 2015 года под руководством генерального директора компании Жан-Клода Бивера. Устройство работало на Android Wear и стоило $1500.

По данным La Lettre, с 2017 года развитием проекта занимался Фредерик Арно, сын главы LVMH Бернара Арно. Оценки затрат на направление различаются: издание Luxus Plus сообщает о сумме более 150 млн евро, а Business of Fashion оценивало общие вложения за десятилетие в сумму до 250 млн швейцарских франков.

Последним крупным обновлением линейки стали TAG Heuer Connected Calibre E5, представленные в октябре 2025 года. В этих часах компания отказалась от Google Wear OS в пользу собственной операционной системы TAG Heuer OS. Над программной платформой работала команда из 60 инженеров в Париже. Модель предлагалась в версиях с корпусом диаметром 40 и 45 мм и была сертифицирована по программе Made for iPhone (по данным самой TAG Heuer, около 70% владельцев её часов используют устройства Apple).

В марте 2026 года бренд также выпустил 45-миллиметровую титановую версию Formula 1 Edition. Она получила 24 циферблата с изображениями гоночных трасс и отдельное приложение Formula 1.

Носимая электроникаTAG HeuerИсточники:Notebookcheck

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Дизайн «отсутствует», зато есть защита IP54 и компактные размеры. Cherry представила клавиатуру K37IDСледующая публикация: Фирменные чехлы Apple для iPhone Duo будут держаться благодаря клею
Главное
Все новости
9 минут назадШведские исследователи научили ИИ обнаруживать спрятанные пистолеты с помощью Wi-Fi
10 минут назадСуборбитальные корабли Virgin Galactic станут платформами для изучения космической погоды
15 минут назадSK Hynix обменяет оборудование для Китая на завод в США
18 минут назадАвтоматическая замена батареи за 25 секунд: представлена DJI Dock 4, которая позволяет держать дронов в небе круглосуточно
51 минуту назадСамый компактный мини-ПК с GeForce RTX 5080. Zotac Magnus One Ultra появился в продаже по цене 2647 долларов
13:341Intel перезагрузилась на 80%, но уйдут годы, чтобы догнать TSMC
13:28Исследователь взломал систему роботов Eiliko, получив доступ к 13 млн разговоров, личным данным и даже фотографиям детей
13:221«Первая в мире зарядка, защищающая батарею ноутбука». 100-ваттная зарядка Anker Laptop Charger Pro со встроенным экраном выходит в продажу 22 октября
13:116Фирменные чехлы Apple для iPhone Duo будут держаться благодаря клею
13:031Дизайн «отсутствует», зато есть защита IP54 и компактные размеры. Cherry представила клавиатуру K37ID
Вся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra12:46Вся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 будет мини-версией Galaxy S27 Plus, а Galaxy S27 Pro — мини-версией Galaxy S27 Ultra
12:29Представлены умные часы Mibro AeroPace: экран AMOLED, офлайн-карты и двухчастотный GPS за $200
12:282Китайский аналог Nvidia DGX Spark и AMD Ryzen AI Halo с чипом без GPU. Мини-ПК Sipeed MaixStation поместится даже в карман
12:141В автомобилях Rivian появятся ИИ-агенты
12:102Nvidia всё же не будет экономить? DigiTimes говорит, что большинство ускорителей Rubin сохранит 12-слойную память HBM4
12:0525У VK серьёзные проблемы с сетью: NetBlocks зафиксировала падение доступности на 56%
11:5325000 мАч, 120 Гц, IP54, тонкий корпус — и всего 4 ГБ памяти. Представлен Samsung Galaxy F70 5G за 210 долларов
11:453Самый первый эксклюзив PlayStation 5 теперь работает при 60 к/с на RTX 5070. Всё благодаря эмуляторам
11:402Мотор Bosch, батарея 600 Вт·ч и пять передач, спрятанных в заднюю втулку: представлен электровелосипед Cube Aruba Hybrid 600 Wave 2027
11:356И зачем теперь покупать намного более дорогие видеокарты GeForce? Все основные технологии Nvidia теперь работают на Radeon
11:27214 портов, до 120 Вт мощности и собственный экран. Baseus представила док-станцию Spacemate RD1 Plus
11:054Anthropic предложила запретить властям США блокировать ИИ-модели без решения суда
10:57Два вентилятора — не помеха защите от воды. Вместе с экранами 2К и огромными батареями смартфоны Honor Win 2 получат защиту IP69K и новый чип усиления радиосигнала C3
10:472Google сократила ошибки квантового процессора в 40 раз
10:393Китайцам надоело копировать Apple, и они переключились на Huawei? Doogee показала Note60 W, и этот смартфон сильно похож на Huawei Pura X View
10:363Китай предлагает ввести экспортные ограничения на ИИ-модели
10:26Компания Accenture ограничила расходы сотрудников на Claude суммой в $29 долларов в месяц
10:258RTX 5090 на полмиллиона долларов испарились в аэропорту: два паллета исчезли без следа
09:591Слияния нейтронных звёзд можно запечатлеть в рентгене, даже если их пропустили гамма-телескопы
Tesla Roadster перепрыгнет Гранд-Каньон с помощью ракетных двигателей09:1734 Tesla Roadster перепрыгнет Гранд-Каньон с помощью ракетных двигателей Электрический спорткар получит демонстрационную программу с короткими полётами и посадкой на колёса
09:0119Точно безопаснее людей? Tesla на FSD врезалась в полицейскую машину: двое офицеров получили тяжёлые травмы
08:54«Подойдёт и для iPhone?». Чехол для Samsung Galaxy S27 Ultra с огромным вырезом показали задолго до анонса смартфона