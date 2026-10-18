В России создают уникальный синхротрон «Сила»: первый 10-метровый фрагмент кольца готов

Синхротрон «Сила» с ускорителем на 6 ГэВ планируют построить к 2033 году

Российские учёные завершили основной этап разработки технологий для синхротрона «Сила» и изготовили первый фрагмент его накопительного кольца длиной около 10 м. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов на конференции SKIF-2026. По его словам, специалисты подготовили необходимые технологии для ускорителя, накопительного кольца и экспериментальных станций и теперь готовы перейти к следующему этапу проекта.

Благов уточнил, что кольцо синхротрона состоит из повторяющихся сегментов. Учёные изготовили все элементы одного такого фрагмента и собрали их в едином зале. Это позволяет перейти от разработки отдельных компонентов к дальнейшей подготовке установки.

«Сила» — проект синхротрона и рентгеновского лазера на свободных электронах, который разрабатывается на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института. Комплекс объединит накопительное кольцо и лазер, работающие на базе общего линейного ускорителя электронов с энергией 6 ГэВ. По заявлению разработчиков, установка не будет иметь мировых аналогов.

Исследования на «Силе» планируют использовать для развития биотехнологий, нанотехнологий и научного материаловедения. Такие источники излучения позволяют изучать структуру вещества на очень малых масштабах, что может помочь в исследовании сложных материалов и биологических объектов.

Общая площадь объекта строительства должна превысить 189,4 тыс. кв. м. Если все пойдет по плану, ввода комплекса в эксплуатацию состоится в 2033 году.